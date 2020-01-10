فالفيردي يكشف في المؤتمر الصحفى سبب هزيمة برشلونة ومستقبله مع الفريق

كشف الاسباني فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة سبب هزيمة فريقه برشلونة أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني والتي انتهت بفوز الفريق المدريدي علي النادي الكتالوني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بالمباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس علي ملعب الجوهرة المشعة الدولي بمدينة جدة.





تعرف علي تصريحات فالفيردي في المؤتمر الصحفي بعد مباراة برشلونة امام أتلتيكو مدريد:

قال مدرب برشلونة:"سيطرنا على مجريات المباراة في اغلب الوقت، ولم يحالفنا الحظ في استغلال كل الفرص، عكس اتليتيكو، الذي سجل من فرصه، وخسرنا المباراة ‏في البداية تفاجئنا بهدف مبكر في الشوط الثاني، وحاولنا العودة وتمكنا بذلك، وللاسف تقنية الفيديو ألغت هدفين، وفي نهاية المطاف فاز اتليتيكو مدريد بالمباراة وصعد النهائي لكن اللعبة فقدت راشقتها باستخدام تقنية الفيديو".





وأضاف فالفيردي:"خسارة هذه المباراة لن تؤثر على مشوارنا في الليجا، واتليتيكو استحق الفوز مثل ريال مدريد، اللذان وصلا للنهائي عندما تلعب كرة القدم، تتوقع ان تحدث هذه الاشياء، عندما تعتقد انك فزت، تجد نفسك خاسرا اتليتيكو فاجئنا عندما كنا مسيطرين على المباراة من الواضح أن أتليتيكو حقق نجاحا كبيرا، وهم فريقا رائعا، كانت هناك أوقات لم نكن فيها بشكل جيد، وتم إلحاق الضرر بنا".





واختتم المدرب الاسباني تصريحاته قائلا:"المدربون يفكرون في العمل، واعطاء كل شيء في المباراة، نحن نعلم انه سيكون هناك عدم استقرار، عندما لا تكون هناك نتائج جيدة، سوف يستمر الحديث عن ذلك، هذا أمر لا مفر منه، أنا أكرس نفسي للعمل فقط ‏اتليتيكو فاجئنا عندما كنا مسيطرين على المباراة أتينا الي هنا للفوز ببطولة كأس السوبر الأسباني لكن واجهنا سوء حظ في المباراة أمام أتليتكو مدريد".





ومن المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي اتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني علي ملعب الجوهرة المشعة الدولي بمدينة جدة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.