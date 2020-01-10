مفاجأة.. أوسكار 2020 بدون مقدم للعام الثاني





أكد القائمون على حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2020 المقرر تنظيمه في فبراير شباط سيكون بدون مقدم للعام الثاني على التوالي.





وصرحت كاري بورك رئيسة تلفزيون (إيه.بي.سي) ”دعوني أؤكد لكم ذلك الآن. لقد قررنا معا نحن وأكاديمية (علوم وفنون السينما الأمريكية) أنه لن يكون هناك المضيف التقليدي مجددا هذا العام“.





وكان حفل أوسكار لعام 2019 قد نُظّم بدون مضيف للمرة الأولى في 30 عاما وشهد زيادة في عدد مشاهدي الحفل المذاع على (إيه.بي.سي) إلى 29.6 مليون أمريكي ليكسر بذلك اتجاها نزوليا للعام الرابع في عدد المشاهدين للحفل الذي يذاع على الهواء مباشرة.





وقالت بورك إن النجاح الذي تحقق في العام الماضي كان الدافع وراء القرار بعدم وجود مقدم للحفل المقرر في التاسع من فبراير شباط والذي يشهد توزيع الجوائز الأكثر أهمية في صناعة السينما.



