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ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم "أتوبيس" بسيارة نقل ببني سويف

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:47 ص
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 25 آخرون، في حادث سير، بمحافظة بني سويف، وقع، مساء الخميس، نتيجة تصادم حافلة (أتوبيس) بسيارة نقل بمقطورة، بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور، بنطاق دائرة المحافظة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بـ15 سيارة إلى موقع الحادث، نقلت 13 مصابًا إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، و12 مصابًا إلى مستشفى بني سويف العام، وتم إيداع جثتي المتوفين بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وصّرح مصدر صحة بني سويف، أن الحادث نتج عنه وفاة شخصين، هما: الشناوي محمد أحمد" 44 سنة، سائق ومقيم بمدينة الغردقة، "محمود عبد العزيز هاشم" 35 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج وتم إيداعهما بمشرحة مستشفى بني سويف العام.

وأصيب 25 آخرون، هم: زايد رمضان أحمد 47 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع، عبير محمد أحمد 32 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، صلاح كمال عواد 40 سنة، مصابًا بكدمات باليد اليمنى، أحمد هاشم أبو حديدي 32 سنة، مصابًا بنزيف بالأنف، أروى أحمد هاشم، عام ونصف مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وفاء خليفة السيد 30 سنة، مصابة بسجحات وكدمات، أحمد أبو الدهب 25 سنة، مصابًا بسجحات وكدمات، لمياء أشرف سعيد، 17 سنة، مصابة جرح بالرأس، نسمة أشرف سعيد 15 سنة، مصابة بجروح وسجحات بالجسم، عبدين محمد أحمد 36 سنة، مصابًا بكسر بالذراع الأيمن، عبد العزيز محمد عبد المنعم 17 سنة، مصابًا بجروح وسجحات، هدير جمال عبد اللطيف 25 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج".

ونقلت سيارات الإسعاف كل من: "ياسمين مرسى جابر 24 سنة، مصابة بجروح وسجحات، هاني خلف خليفة 17 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، محمود عبد المنصف علام 15 سنة، مصابة بكدمات وسجحات، ناجح محمود على 32 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، فادية عبد الحميد 60 سنة، مصابة بجروح وكدمات، يوسف محمد عبد الحميد 23 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراعيين، عبد الله يوسف محمد عام نصف مصابا بكدمات بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج، عمر ياسر حمدي 19 سنة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، أيمن إبراهيم خليفة اشتباه كسر بالقدم الأيمن ومقيمان بمحافظة أسيوط، ولاء محمد أحمد 20 سنة، مصابة بكدمات وسجحات ومقيمة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومصابا مجهول الأسم".

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وغرفة العمليات بمحافظة بني سويف، إلى موقع الحادث، حيث تبين أنه وقع بين "أتوبيس" يحمل لوحات رقم (1354 ب هـ أ) تابع لأحد الشركات، اصطدم بسيارة نقل تحمل لوحات رقم ( 5113 ي د أ) ما أدي لوقوع الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة.
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