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طبيب الأهلي: حمدي فتحي يغيب 9 شهور عن الملاعب

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:44 ص
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حمدي_فتحي_لاعب_الاهلي
حمدي_فتحي_لاعب_الاهلي
محمد الصو
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أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي أن العمليو الجراحية التي أجراها حمدي فتحي، لاعب المارد الأحمر تتطلب الغياب عن الملاعب لفترة تمتد حوالي 9 أشهر.

وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة قوية خلال تواجده في معسكر المنتخب المصري في شهر نوفمبر أوضحت الفحوصات الطبية أنها عبارة عن قطع في غضروف الركبة، والتي ستطلب الغياب لفترة بين 3 إلى 6 أشهر كما تم الإعلان في البداية.

وأوضح خالد محمود خلال تصريحاته لقناة النادي الأهلي أنه وفقًا لجميع التوصيات الطبية فتقرر أن تكون العملية الجراحية لحمدي فتحي عبارة عن "خياطة المزق" وليس الاكتفاء بـ "قصقصة المزق".

وقال طبيب الأهلي :"في مصر وخارج مصر الرأي الطبي كان هو خياطة الغضروف وهي مسألة مختلفة تمامًا عن قصقصة الغضروف، والغرض منها الحفاظ على سلامة الغضروف لفترة بعيدة المدى خاصةً أن اللاعب صغير السن والقطع يسمح بالخياطة".

وأضاف :"التقدير المبدئي لعودة حمدي فتحي هو حوالي 9 أشهر، والفترة الأولى من مرحلة العلاج التي أقرها الطبيب الأجنبي تسير بسلام حتى الآن، ومن المتوقع أن يبدأ مرحلة "ثني" وتحريك القدم في الفترة القادمة".
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