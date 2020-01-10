طبيب الأهلي يكشف عن إصابة نيدفيد الحقيقية وموعد عودته

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن أخطاء مرتكبة في المرحلة العلاجية والتأهيلية لكريم نيدفيد، لاعب المارد الأحمر والذي تعرض لإصابة في الركبة بشهر إبريل من العام الماضي لم يتعافَ منها حتى الآن.



وقال خالد محمود خلال تصريحاته لقناة النادي الأهلي :"بالفعل إصابة كريم نيدفيد طالت، وذلك لأن في مرحلة من مراحل تأهيله التي كانت في ألمانيا الأطباء هناك أرادوا تسريع عودته للملاعب".



وأضاف :"هذا الأمر أدى إلى التهاب الغشاء المبطن للركبة، ليعود بعدها كريم نيدفيد للطبيب الذي أجرى له الجراحة مسبقًا وقام بالفعل باستئصال جزئي للغشاء المبطن للركبة لتخفيض كمية الالتهاب".



وأكمل طبيب الأهلي :"في مرحلة التأهيل الثانية لكريم نيدفيد لوحظ أنه مع بداية تلقي أحمال زائدة يحدث رشح في الركبة وهذا قد يعرضه للإصابة، وهذا أمر لم نفضله، وعدنا خطوات للخلف".



وتابع :"الصورة الأخيرة أن اللاعب بدأ الجري وهذا لم يُقابل بأي رد فعل على قدمه أو ركبته، ولكن مازال هناك بعض الوقت، وأعتقد أنه في ظرف 3 أو 4 أسابيع سيكون كريم نيدفيد يتدرب في الملعب بشكل طبيعي".