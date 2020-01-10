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بعد انتشار فيديو حمل مريض بالسرير.. مستشفى طنطا الجامعي يرد

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:31 ص
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لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
كساب أحمد
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عقب الدكتور حسن التطاوي، المشرف على المستشفيات الجماعية بطنطا، على مقطع فيديو لعدد من الأهالي يحملون مريضًا على سرير وهو نائم، بسبب تعطل الأسانسير في المستشفى.

وقال "التطاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أن حجم العمل في أقسام الطواري كبير ويصل لـ4500 مواطن يوميًا، معقبًا: "إحنا بنقع من طولنا من الشغل يوميًا والأسانسيرات تعمل على مدار الـ24 ساعة يومية، وعندما تعطل الأسانسير، لم يكن لدينا سوى حمل المريض لإجراء له العمل الطبي اللازم"

ولفت إلى أن المستشفى تعمل 7 أيام في الأسبوع وشركة صيانة الأسانسير تتأخر علينا في بعض الأوقات، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لوقف الأسانسير من وقت لأخر، ولكن المواطنين يهاجمون المستشفى اذا حاولت القيام بذلك، وإعداد صيانة كاملة للأسانسير في حاجة لوقف عمل المستشفى بالكامل، وهذا أمر صعب للغاية".

وأشار إلى أن المستشفى قامت بإسناد صيانة الأسانسيرات لشركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي لصيانتها، وتم تحصيل الغرامة من الشركات التي تأخرت عن صيانة الأسانسيرات.
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