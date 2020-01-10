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مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا
الجمعة 10/يناير/2020 - 12:39 ص
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هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن حقيقة ما يتم تداوله بشأن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث تقديم الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل، حيث أن هناك أكثر من طرح عن كيفية تقديم الدعم للمواطنين.
وقال "عشماوي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه جارٍ إجراء دراسات لاختيار الأسلوب الأفضل لتقديم الدعم، وتبين أن أفضل وسيلة لتقديم الدعم هو الدعم النقدي المشروط.
وأوضح أن الدعم النقدي المشروط، يعني أنه يقدم لشرائح بعينها، وسلع معينة، ويدرسون هل يكون الدعم اختياري، أم من منافذ حكومية بعينها.
وأوضح أن الدعم النقدي المشروط، يعني أنه يقدم لشرائح بعينها، وسلع معينة، ويدرسون هل يكون الدعم اختياري، أم من منافذ حكومية بعينها.
ونوه بأن مصر أصبح لديها مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية ويعملون على استغلالها بالشكل الأمثل.
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