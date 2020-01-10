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موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة 10 يناير 2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:35 ص
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الاتحاد_و_النصر
الاتحاد_و_النصر
أمل الحلفاوي
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يستعد النصر لمواجهة نظيره اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة.


موعد مباراة النصر والاتحاد

ويقام اللقاء بين النصر والاتحاد عند الساعة السابعة والخمس دقائق بتوقيت مصر، والثامنة والخمس دقائق بتوقيت السعودية، والخامسة والخمس دقائق بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.


النصر صاحب صدارة الدوري السعودي للمحترفين، يسعى للوصول للنقطة 32، للمحافظة على فارق النقطتين بينه وبين الهلال صاحب المركز الثاني، في حال فوزه أمام الوحدة.


بينما يأمل اتحاد جدة في استعادة بريقه، والرجوع مرة أخرى لنغمة الانتصارات، التي غابت منذ الجولة العاشرة، عندما فاز على الإتفاق بثنائية مقابل هدف.


جدير بالذكر أن الاتحاد خرج من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، في آخر مبارياته أمام الفتح بهدفين مقابل هدف.


اتحاد جدة لعب 13 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 4 لقاءات، وخسر في 8 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل 18 هدف، ودخل مرماه 23 هدف، محتلاً المركز الثالث عشر برصيد13 نقطة.


فيما خاض النصر 13 لقاء، حقق الفوز في 9 مباريات، وخسر لقائين وتعادل في مثلهم، وسجل 22 هدف ودخل مرماه 5 أهداف كأقوى خط دفاع.


القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر

ويذاع اللقاء الذي يجمع بين الاتحاد والنصر، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، على قناة السعودية الرياضية الأولى.
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