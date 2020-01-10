أحمد مرتضى: لو جاء السعيد للزمالك سأكون أول من يعلم

صرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك بأن عبد الله السعيد نجم براميدز من اللاعبين الرائعين وأكد أنه في حالة انضمامه للزمالك سيكون أول من يعلم.



وقال أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " أحب الزمالك واشجعه لأنه يفوز بصعوبة علل الرغم من تحامل التحكيم عليه".



وأضاف :"أطالب الحكام بالمساواة في المباريات ومنح كل فريق حقه".



وتابع :"لدينا الفرصة للفوز بالدوري والأهلي كان في المركز الأخير في المو سم الماضي وتمكن من الفوز بالدوري".