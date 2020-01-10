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أحمد مرتضى: لو جاء السعيد للزمالك سأكون أول من يعلم

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:29 ص
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عبد الله_ السعيد_لاعب_الزمالك
عبد الله_ السعيد_لاعب_الزمالك
ريهام عبد المحسن
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صرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك بأن عبد الله السعيد نجم براميدز من اللاعبين الرائعين وأكد أنه في حالة انضمامه للزمالك سيكون أول من يعلم.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " أحب الزمالك واشجعه لأنه يفوز بصعوبة علل الرغم من تحامل التحكيم عليه".

وأضاف :"أطالب الحكام بالمساواة في المباريات ومنح كل فريق حقه".

وتابع :"لدينا الفرصة للفوز بالدوري والأهلي كان في المركز الأخير في الموسم الماضي وتمكن من الفوز بالدوري".

واختتم أحمد مرتضى تصريحاته قائلاً :"يجب أن يكون هناك استبدال في القائمة أكثر من لاعب وعبد الله السعيد من اللاعبين المميزين والرائعين وكنت اتولى ملف التعاقد معه ولو جاء الزمالك سأكون أول من يعلم وآخر مرة شاهدته فيها كان منذ 9 شهور".
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الكلمات المفتاحية

عبدالله السعيد الزمالك الاهلي

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