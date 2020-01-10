مغني شهير يكشف عن إصابته بمرض خطير





كشف المغني العالمي الشهير جاستن بيبر، عن مفاجأة صادمة لجمهوره، حيث أعلن إصابته بمرض خطير.









وأشار بيبر، إلى إصابته بمرض خطير هو "لايم"، الذي تسببه البكتيريا التي تحملها حشرات القراد عادة.





جاء الإعلان الصادم لمحبيه، عبر منشور شاركه، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قال خلالها: "في حين أن الكثير من الناس استمروا بالاستهزاء بي، ولكنهم فشلوا في إدراك إنني قد تم تشخيص إصابتي بمرض لايم، ليس ذلك فحسب، بل كان لدي أيضا حالة خطيرة من الإصابة بمرض مزمن أثر على وظائف الجلد والبشرة والدماغ".





وتابع: "سوف أشرح المزيد من التفاصيل في سلسلة من الفيديوهات قريبا عبر "يوتيوب"، ليتمكن جمهوري من معرفة معاناتي وكيف اجتزتها".







