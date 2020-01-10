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رمضان صبحي: علاقتي مميزة بكهربا واتمنى له التوفيق

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:18 ص
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كهربا_لاعب_الاهلي
كهربا_لاعب_الاهلي
علي نبوي
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علق رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تعاقد النادي الأحمر مع محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر.

وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية :"علاقتي ممزية للغاية بكهربا، لا يوجد أي شعور مضاد تجاه تعاقد الأهلي مع كهربا".

وأضاف :"لو الإصابة سياسية لن تستمر لـ5 أسابيع، لا يوجد تجديد عقد أنا ألعب في الأهلي معارًا لمدة موسم وستنتهي في شهر يونيو المقبل".

وتابع :"أتمنى لكهربا التوفيق في الفترة المقبلة وأن يظهر بشكل مميز، ويقدم الإفادة للنادي الأهلي، لأن هذا هو الأهم".

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع كهربا لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقدع مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.
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الكلمات المفتاحية

كهربا فايلر رمضان صبحي الاهلي

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