رمضان صبحي: علاقتي مميزة بكهربا واتمنى له التوفيق

علق رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تعاقد النادي الأحمر مع محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر.



وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية :"علاقتي ممزية للغاية بكهربا، لا يوجد أي شعور مضاد تجاه تعاقد الأهلي مع كهربا".



وأضاف :"لو الإصابة سياسية لن تستمر لـ5 أسابيع، لا يوجد تجديد عقد أنا ألعب في الأهلي معارًا لمدة موسم وستنتهي في شهر يونيو المقبل".



وتابع :"أتمنى لكهربا التوفيق في الفترة المقبلة وأن يظهر بشكل مميز، ويقدم الإفادة للنادي الأهلي، لأن هذا هو الأهم".



وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع كهربا لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقدع مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.