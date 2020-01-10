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مادلين طبر: "كان نفسي اشتغل رقاصة"

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:17 ص
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مادلين طبر
مادلين طبر
هدى عبدالرازق
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قالت الفنانة مادلين طبر، إنها كانت تحلم أن تكون راقصة في بداية حياتها، حيث أنها تحب الرقص منذ طفولتها، ولكن عمها رفض أن تحترف الرقص، وكان رغب أن تخوض مسابقة ملكات الجمال.

وأشارت "طبر"، خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنها خلافها مع تامر عبدالمنعم في مسلسل الضاهر مادي، مضيفا: "اشتغلنا وتعبنا، ومأخدناش فلوس.. أخدنا جزء والباقي في المحاكم".

وأضافت الفنانة مادلين طبر: "ضربني وبكى وسبقني واشتكى، عايز تنتج، وأنت ممثل زميل، فيجب أن تحافظ على علاقتك مع زملائك، وتعطيهم حقوقهم".
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