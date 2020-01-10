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رمضان صبحي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:10 ص
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رمضان_ صبحي_لاعب_الاهلي
رمضان_ صبحي_لاعب_الاهلي
ريهام عبد المحسن
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كشف رمضان صبحي نجم الأهلي بأنه سيتعافى خلال أسبوعين وسيتمكن من المشاركة في تدريبات الفريق وأكد أن فوزه ببطولة أمم أفريقيا للشباب وتأهله لأولمبياد طوكيو هذا العام تعويض عن غيابه في بطولة أمم أفريقيا للكبار.

وقال صبحي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"سأتعافى خلال أسبوعين وسأتمكن من المشاركة مع الأهلي في المباريات".

وأضاف :"شرف كبير أن يترشح أي لاعب لجوائز الأفضل في أفريقيا ولكن كل ما يهمني هو النادي ومن خلال تعبي ومجهودي سأتمكن من المشاركة والترشيح للجوائز".

وتابع :"صلاح وماني استحقا التنافس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا وعدم فوز صلاح بالجائزة لا يقلل من قدره وأتمنى فوزه بالجائزة العام المقبل".

وأردف قائلا :"أتمنى التوفيق لكهربا ولم أطالب بالرحيل أو تجديد عقدي بعد انضمامه للأهلي وعلاقتي جيدة به".

واستطرد قائلا :"لدي القدرة على اللعب في أي مركز في المناطق الهجومية وفوزنا بأمم أفريقيا للشباب وتأهلنا لأولمبياد طوكيو تعويض لغيابي عن بطولة أمم أفريقيا للكبار".

واختتم صبحي تصريحاته قائلاً :"حسام البدري يتواصل معي في الفترة الأخيرة وسأحدد مصيري مع الأهلي في يونيو المقبل".
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