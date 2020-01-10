"الطاقة المتجددة" تكشف على تفاصيل إنتاج محطة كهرباء من الرياح

كشف المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تفاصيل توقيع اتفاقية لإنشاء محطة إنتاج كهرباء من طاقة الرياح غرب خليج السويس بقدرة 500 ميجا وات.



وأشار "إسماعيل"، خلال اتصال ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن المحطة سيتم إنشاؤها من خلال شركة إماراتية، وهو ما يؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب بصفة عامة وفي الطاقة المتجددة بصفة خاصة.



وأوضح نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن حجم الاستثمار في المشروع يصل إلى 8 مليار جنيه، فضلا على أانه سيوفر فرص عمل، منوها بأن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لزيادة حجم الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث تستهدف الدولة أن يصل حجم استخدام الطاقة االمتجددة إلى 20% بحلول 2022.

