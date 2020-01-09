Advertisements
Advertisements
Advertisements

الخارجية الإيرانية تدعو كندا لتبادل المعلومات بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

الخميس 09/يناير/2020 - 11:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
دعت وزارة الخارجية الإيرانية، كندا لتبادل المعلومات بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

ورحبت الحكومة الإيرانية، بوجود ممثلين عن الدول التي لديها ضحايا في حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية.

 وكما حثت الحكومة الإيرانية، شركة بوينغ على إرسال ممثلها للانضمام إلى التحقيق في حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية.

وأشارت الحكومة إلى أن التقارير عن إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ {حرب نفسية} على طهران.

وأفادت مصادر في مجلس الوزراء البريطاني، بتقارير مقلقة للغاية عن احتمال إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران بصاروخ.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، عن مسؤولين أميركيين، بأن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في ايران أسقطها نظام صاروخي إيراني مضاد للطائرات.

ورجح مسؤولين أمريكيين، إسقاط الطائرة بنظام صاروخ أرض - جو من طراز {روس إم - 1} روسي الصنع.

وقال مسؤولان البنتاجون، إنهم يعتقدون أن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان {عرضيا}.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت ربما كان ناجما عن خطأ، مضيفا أن لديه شعورا فظيعا بشأن الطائرة التي سقطت في إيران، لكنه لم يقدم أي أدلة. 

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "قد يكون شخص ما قد ارتكب خطأ"، وأضاف أن لديه شكوكا بخصوص تحطم الطائرة، لكنه لم يخض في تفاصيل.

واستيقظ العالم، صباح الأربعاء، على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، أودت بحياة 176 شخصا، وسط عاصفة من التساؤلات جراء تزامن سقوطها مع توترات تضرب المنطقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كندا الطائرة الأوكرانية المنكوبة الطائرة الأوكرانية الخطوط الأوكرانية الخارجية الإيرانية التحقيق

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الخميس: 1.5 مليون يورو تحسم الصفقة الكبري.. حسم صفقة جديدة.. الأهلي يوافق على رحيل ثنائي الفريق

منذ أقل من ساعتين

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

الآن

أونلاين Zamalek Super: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الزمالك bein LIVE المفتوحة

الآن

عاجل- تصريح مثير من فالفيردي عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول رد فعل من صلاح تجاه ماني بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا (صور)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: نجم البرسا يُلمح بالانتقال إلى الريال وفقدان نجم الفريق في نهائي السوبر والعودة للصفقة القديمة

منذ ساعة و نصف

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ أقل من ساعتين

تقارير.. تحديد موعد إقالة فالفيردي

منذ ساعة

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

منذ ساعة و 19 دقيقة

هدف ميسي ضد أتلتيكو مدريد| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر| يلا كورة barcelona رابط ماتش برشلونه plus ksa

منذ حوالي 4 ساعات

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الخسارة أمام أتلتيكو.. فالفيردي يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تأمر أمين يفجر مفاجأة حول سعر الدولار منتصف 2020 (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

live مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم الجمعة 10 / يناير/ 2020 في دوري ابطال افريقيا live

الآن

موضوعات متعلقة

عاجل.. أوكرانيا تحذف بيانها الأولي عن الطائرة المنكوبة في إيران

سفارة أوكرانيا في إيران: فشل المحرك سبب تحطم الطائرة

السويد تطالب بالتحقيق في قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة

مصادر أمنية تكشف عن معلومات جديدة حول حادث الطائرة الأوكرانية

"نيوزويك": الطائرة الأوكرانية المنكوبة أسقطها نظام صاروخي إيراني

ترامب: لدي شكوك بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:12 م

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

09:00 م

بعد الخسارة أمام أتلتيكو.. فالفيردي يحسم مستقبله مع برشلونة

11:43 م

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

08:33 م

تقارير.. تحديد موعد إقالة فالفيردي

11:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status