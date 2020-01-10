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إغلاق جزئي لطريق طنطا – كفر الشيخ الدولي.. تعرف على السبب

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:09 ص
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بوابة الفجر
أيمن يحيي
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شهد طريق طنطا – كفر الشيخ الدولي من ناحية طنطا، حدوث تشققات وتصدع في جزء منه، ما أدى إلى إغلاقه للبدء في أعمال الصيانة.

وأكد عدد من المواطنين، أنهم فوجئوا بحدوث تصدع وتشقق في الطريق الدولي، عند مطلع نفق سبرباي المتجة من طنطا إلى كفر الشيخ، والواقع بنطاق محافظة الغربية.

وشدد عبد السلام السيد، سائق، أنه فوجئ عند قيادة السيارة على الطريق، بوجود تصدعات ما يهدد بوقوع كارثة.

من جانبه، أمر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بغلق هذا الجزء من الطريق، حتى يتم البدء في أعمال الصيانة به، ولا يتسبب في وقوع حوادث.
إغلاق جزئي لطريق طنطا – كفر الشيخ الدولي.. تعرف على السبب
إغلاق جزئي لطريق طنطا – كفر الشيخ الدولي.. تعرف على السبب
إغلاق جزئي لطريق طنطا – كفر الشيخ الدولي.. تعرف على السبب
إغلاق جزئي لطريق طنطا – كفر الشيخ الدولي.. تعرف على السبب
إغلاق جزئي لطريق طنطا – كفر الشيخ الدولي.. تعرف على السبب
إغلاق جزئي لطريق طنطا – كفر الشيخ الدولي.. تعرف على السبب
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كفر الشيخ طريق أخبار

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