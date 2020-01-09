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السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالشيخ زايد

الخميس 09/يناير/2020 - 11:47 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق شب داخل شقة سكنية بالحي الـ11 بمدينة الشيخ زايد، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة سكنية بأحد العقارات بالحي الـ11 بمدينة الشيخ زايد.

ودُفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

شقة سكنية حريق الحماية المدنية

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