الحكومة الإيرانية: التقارير حول الطائرة الأوكرانية "حرب نفسية" على طهران

علقت الحكومة الإيرانية، مساء اليوم الخميس، على التقارير عن إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ بأنها "حرب نفسية" على طهران

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وأفادت مصادر في مجلس الوزراء البريطاني، بتقارير مقلقة للغاية عن احتمال إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران بصاروخ.





ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، عن مسؤولين أميركيين، بأن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في ايران أسقطها نظام صاروخي إيراني مضاد للطائرات.





ورجح مسؤولين أمريكيين، إسقاط الطائرة بنظام صاروخ أرض - جو من طراز {روس إم - 1} روسي الصنع.





وقال مسؤولان البنتاجون، إنهم يعتقدون أن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان {عرضيا}.





و قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت ربما كان ناجما عن خطأ، مضيفا أن لديه شعورا فظيعا بشأن الطائرة التي سقطت في إيران، لكنه لم يقدم أي أدلة.





وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "قد يكون شخص ما قد ارتكب خطأ"، وأضاف أن لديه شكوكا بخصوص تحطم الطائرة، لكنه لم يخض في تفاصيل.



