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أخر تحديث.. أسعار العملات اليوم الجمعة 10-1-2020

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:10 ص
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أسعار العملات
أسعار العملات
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم

تراجعت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة، ليستقر خلال تعاملات اليوم مع إغلاق البنوك تعاملاتها اليوم مع بداية العطلة الأسبوعية وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.

أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9186 جنيهًا للشراء 16.0457 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.6761 جنيهًا للشراء 17.8236 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7277 جنيهًا للشراء 20.9012 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.3436 جنيهًا للشراء 16.4808 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.5442 جنيهًا للشراء 14.6630 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
سعر الريال سعودي 4.2429 جنيهًا للشراء 4.2777 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.4468 جنيهًا للشراء 53.8829 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3334 جنيهًا للشراء 4.3688 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2964 جنيهًا للشراء 2.3152 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر 

العملة

شراء

بيع

سعر دولار أمريكي

15.9186

16.0457

سعر يورو

17.6761

18.8236

سعر جنيه إسترليني

20.7277

20.9012

سعر فرنك سويسري

16.3436

16.4808

100 سعر ين ياباني

14.5442

14.6630

سعر ريال سعودي

4.2429

4.2777

سعر دينار كويتي

52.4468

52.8829

سعر درهم اماراتي

4.3334

4.3688

سعر اليوان الصيني

2.2964

2.3152

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الكلمات المفتاحية

سعر الدينار الكويتي سعر الدرهم الاماراتى سعر الجنيه الاسترليني الدولار الجنيه

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