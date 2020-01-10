أخر تحديث.. أسعار العملات اليوم الجمعة 10-1-2020









أسعار العملات اليوم





تراجعت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة، ليستقر خلال تعاملات اليوم مع إغلاق البنوك تعاملاتها اليوم مع بداية العطلة الأسبوعية وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.





أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري





سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9186 جنيهًا للشراء 16.0457 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.6761 جنيهًا للشراء 17.8236 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 20.7277 جنيهًا للشراء 20.9012 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.3436 جنيهًا للشراء 16.4808 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.5442 جنيهًا للشراء 14.6630 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم سعر الريال سعودي 4.2429 جنيهًا للشراء 4.2777 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.4468 جنيهًا للشراء 53.8829 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3334 جنيهًا للشراء 4.3688 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2964 جنيهًا للشراء 2.3152 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر



