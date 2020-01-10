Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الدولار اليوم الجمعة 10-1-2020.. أسبوع الخسائر للعملة الأمريكية

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:05 ص
Advertisements
أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أسعار الدولار اليوم

منيت أسعار الدولار بالخسائر المتلاحقة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم لتستقر عند مستوي أدني الـ 16 جنيه في كل البنوك العاملة فى مصر بسعر الشراء، لتستقر خلال تعاملات اليوم مع إغلاق البنوك أبوابها بمناسبة الأجازة الأسبوعية، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.


خسائر الدولار في العام الماضي

بلغت خسائر أسعار الدولار خلال العام الماضي نحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 %، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.


أسعار الدولار في 2020:

توقعت وكالة بلومبرج الأمريكية، وجود مصر على رأس قائمة أكثر الدول الأفريقية المفضلة للاستثمار لدي الأجانب، وهو ما سيساعد على  تحقيق الدولار مزيد من التراجعات أمام الجنيه في 2020.


وأوضحت "بلومبرج" في تقريرا لها عن أداء الاقتصاد المصري استعرضته وزارة المالية ، أن تفضيل المستثمرون الأجانب الاستثمار في مصر من خلال إقبالهم على الاستثمار في محفظة الأوراق المالية دليل على ثقتهم في الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الأصلاح الاقتصادي.


وبلغ إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين نهاية يوليو 2019 نحو 16.5 مليار دولار.


وكشفت " بلومبرج"، أن الجنيه المصري من أفضل العملات اداء علي مستوي العالم وارتفع مقابل الدولار بنسبة 12% خلال عام 2019 مسجلا اقوي اداء له في  25 عام.

سجلت أسعار الدولار انخفاضات جديدة الأسبوع المصري بكسرها مستويات 16 جنيه ليصل إلى 15.98 جنيه وهو أدني مستوي منذ بداية برنامج الأصلاح الاقتصادي.

وتوقعت "بلومبرج" أن يشهد الجنيه تراجعات مقابل الدولار  بنسبة 4.5% خلال عام 2020؛ ليسجل 15.35 جنيه.


أسعار الدولار في البنوك

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.9186

16.0457

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.95

16.05

سعر الدولار في بنك مصر

15.95

16.05

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.95

16.05

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.98

16.08

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.94

16.04

سعر الدولار في بنك بلوم

15.94

16.04

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.96

16.06

سعر الدولار في بنك SAIB

15.94

16.04

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.93

16.03

سعر الدولار في بنك HSBC

15.93

16.03

سعر الدولار في المصرف العربي

15.94

16.04

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.93

16.03

سعر الدولار في عودة

15.94

16.04

سعر الدولار في بنك المشرق

15.93

16.03

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.95

16.05

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.93

16.03

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.93

16.03

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.94

16.04

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.94

16.04

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.93

16.03

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.94

16.04

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في بنك بلوم سعر الدولار فى بنك الاسكندرية سعر الدولار في البنك الأهلي تراجع الدولار أسعار الدولار

أخبار تهمك

عاجل- تصريح مثير من فالفيردي عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد

منذ ساعة

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

تأمر أمين يفجر مفاجأة حول سعر الدولار منتصف 2020 (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

الآن

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

هدف ميسي ضد أتلتيكو مدريد| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر| يلا كورة barcelona رابط ماتش برشلونه plus ksa

منذ حوالي 4 ساعات

أونلاين Zamalek Super: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الزمالك bein LIVE المفتوحة

الآن

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ ساعة و نصف

أخبار ريال مدريد اليوم: نجم البرسا يُلمح بالانتقال إلى الريال وفقدان نجم الفريق في نهائي السوبر والعودة للصفقة القديمة

منذ ساعة و نصف

أخبار الأهلي اليوم الخميس: 1.5 مليون يورو تحسم الصفقة الكبري.. حسم صفقة جديدة.. الأهلي يوافق على رحيل ثنائي الفريق

منذ أقل من ساعتين

تقارير.. تحديد موعد إقالة فالفيردي

منذ ساعة

live مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم الجمعة 10 / يناير/ 2020 في دوري ابطال افريقيا live

الآن

بعد الخسارة أمام أتلتيكو.. فالفيردي يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ 43 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

أول رد فعل من صلاح تجاه ماني بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا (صور)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 25-12-2019.. والعملة الأمريكية تتعافي في مستهل التعاملات

أسعار الدولار اليوم الخميس 26-12-2019.. وحراك طفيف في العملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم الجمعة 27-12-2019.. أسبوع الخسائر للعملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم الأحد 29-12-2019.. سعر العملة الأمريكية في أول تعاملات الأسبوع

أسعار الدولار اليوم الإثنين 30-12-2019.. وحراك في سعر العملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم الخميس 2-1-2020.. سعر العملة الأمريكية في أول تعاملات العام الجديد

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:12 م

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

09:00 م

بعد الخسارة أمام أتلتيكو.. فالفيردي يحسم مستقبله مع برشلونة

11:43 م

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

08:33 م

تقارير.. تحديد موعد إقالة فالفيردي

11:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status