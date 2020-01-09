مصرع اثنين وإصابة 25 في حادث تصادم ببني سويف

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 25 آخرين، مساء الخميس، جرّاء تصادم أتوبيس نقل عام وسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور دائرة محافظة بني سويف.





وتبين أن الأتوبيس رقم 1354 ب ه أ تابع لإحدى الشركات اصطدم بالسيارة النقل رقم 5113 ي د أ، ما أسفر عن وقوع الحادث.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بـ15 سيارة إلى موقع الحادث وتم نقل 13 مصابًا إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي و12 مصابًا إلى مستشفى بني سويف العام وتم إيداع جثتين بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.