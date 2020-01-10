أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020.. والمعدن الأصفر يواصل التراجع





أسعار الذهب اليوم





تواصل أسعار الذهب التراجع في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن تنازل أمس عن أعلى مستوي في 7 سنوات، مع توقعات تذبذب سعر المعدن الأصفر، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:













اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 598.37 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 698.11 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 797.82 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,585 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





تراجعت أسعار الذهب بنحو 8 جنيهات للجرام ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 598.37 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 698.11 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 797.82 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,585 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 784 إلى 786 عيار 22 719 إلى 721 عيار 21 686 إلى 688 عيار 18 588 إلى 590 عيار 14 457 إلى 459 عيار 12 392 إلى 393 الاونصة 24.382 إلى 24.453 الجنيه الذهب 5,488 إلى 5,504 الكيلو 784.000 إلى 786.286 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 797.82جنيه 49.87 $ سعر الذهب عيار 22 731.34جنيه 45.72 $ اسعار الذهب عيار 21 698.11جنيه 43.64 $ اسعار الذهب عيار 18 598.37جنيه 37.40 $ سعر الذهب عيار 14 465.40جنيه 29.09 $ سعر الذهب عيار 12 398.91جنيه 24.94 $ سعر الذهب عيار 9 299.18جنيه 18.70 $ اسعار أوقية الذهب 24,812 جنيه 1,551 $ اسعار جنيه الذهب 5,585 جنيه 349.11 $ اسعار كيلو الذهب 797,817 جنيه 49,871 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 9 يناير 797.82 698.11 598.11 465.40 398.91 8 يناير 805.38 704.72 604.04 469.81 402.69 7 يناير 812.78 711.20 609.59 474.12 406.39 6 يناير 807.92 706.95 605.95 471.29 403.29 5 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48 4 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48 3 يناير 799.14 699.26 599.36 466.17 399.57 2 يناير 788.28 689.76 591.22 459.83 394.14 1 يناير 783.11 685.24 587.24 456.81 391.55 31 ديسمبر 783.68 685.74 587.77 457.15 391.84 30 ديسمبر 781.66 683.97 586.97 455.97 390.83 29 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 28 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 27 ديسمبر 779.10 682.73 584.34 454.48 389.55 26 ديسمبر 779.82 682.36 584.87 454.89 389.91 25 ديسمبر 774.61 677.80 580.97 451.86 387.31 24 ديسمبر 774.46 677.67 580.86 451.77 387.23 23 ديسمبر 766.87 671.02 575.16 447.34 383.43 22 ديسمبر 762.95 667.60 572.60 445.06 381.48 21 ديسمبر 762.95 667.60 572.22 445.06 381.48 20 ديسمبر 762.60 667.29 571.96 444.85 381.48 19 ديسمبر 763.60 668.16 572.71 445.43 381.80 18 ديسمبر 762.23 666.96 571.68 444.63 381.11 17 ديسمبر 761.04 665.92 570.79 443.94 380.52







أسعار الذهب عالميًا:



