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أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020.. والمعدن الأصفر يواصل التراجع

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

تواصل أسعار الذهب التراجع في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن تنازل أمس عن أعلى مستوي في 7 سنوات، مع توقعات تذبذب سعر المعدن الأصفر، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:



اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  598.37 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 698.11 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 797.82 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,585 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب بنحو 8 جنيهات للجرام ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  598.37 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر698.11 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر797.82 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,585 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

784 إلى 786

عيار 22 

719 إلى 721

عيار 21

686 إلى 688

عيار 18

588 إلى 590

عيار 14

457 إلى 459

عيار 12

392 إلى 393

الاونصة

24.382 إلى 24.453

الجنيه الذهب

5,488 إلى 5,504

الكيلو

784.000 إلى 786.286

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 797.82جنيه      

 49.87 $

سعر الذهب عيار 22

 731.34جنيه

 45.72 $

اسعار الذهب عيار 21

698.11جنيه       

43.64 $

اسعار الذهب عيار 18

 598.37جنيه

37.40 $

سعر الذهب عيار 14

465.40جنيه

29.09 $

سعر الذهب عيار 12

398.91جنيه

24.94 $

سعر الذهب عيار 9

299.18جنيه

18.70 $

اسعار أوقية الذهب

24,812 جنيه

1,551 $

اسعار جنيه الذهب

5,585 جنيه

349.11 $

اسعار كيلو الذهب

797,817 جنيه

49,871 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

9 يناير

797.82

698.11

598.11

465.40

398.91

8 يناير

805.38

704.72

604.04

469.81

402.69

7 يناير

812.78

711.20

609.59

474.12

406.39

6 يناير

807.92

706.95

605.95

471.29

403.29

5 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

4 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

3 يناير

799.14

699.26

599.36

466.17

399.57

2 يناير

788.28

689.76

591.22

459.83

394.14

1 يناير

783.11

685.24

587.24

456.81

391.55

31 ديسمبر

783.68

685.74

587.77

457.15

391.84

30 ديسمبر

781.66

683.97

586.97

455.97

390.83

29 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

28 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

27 ديسمبر

779.10

682.73

584.34

454.48

389.55

26 ديسمبر

779.82

682.36

584.87

454.89

389.91

25 ديسمبر

774.61

677.80

580.97

451.86

387.31

24 ديسمبر

774.46

677.67

580.86

451.77

387.23

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52


أسعار الذهب عالميًا:

هبط سعر العقود الآجلة لللذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1554.30 دولار للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1552.48 دولار للأوقية.
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