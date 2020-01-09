Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مزيكا مختلفة وجديدة".. الفجر الفني يكشف عن تفاصيل ألبوم الديڤا سميرة سعيد الجديد

الخميس 09/يناير/2020 - 11:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
تستعد الديڤا النجمة المغربية سميرة سعيد لطرح ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة وتتعاون من خلاله مع كبار الملحنين والشعراء والموزعين وعلى رأسهم الموزع هاني ربيع.

وكشف الموزع هاني ربيع في تصريح خاص للفجر الفني عن تعاونه مع الديڤا سميرة سعيد في ألبومها الجديد من خلال أغنيتين، واحدة منهم بعنوان إنسان آلي.

وأضاف ربيع أن الأغنيتين باللون الدرامي ولكن لهما ستايل مختلف في المزيكا وجديد بعكس الشائع في مصر، وعلق قائلًا: أستيل المزيكا فيهم مختلف عن الشائع فى مصر و دى عاده الديفا سميره سعيد ديما تحب تعمل الجديد اللى لسه محدش عمله.

وتابع أن الديڤا قد انتهت من تسجيل أغنية آنسان آلي وهي من  كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيعه ولم يتبقى سوى مرحلة الميكس.

وعن كواليس التعاون مع سميرة سعيد، أكد هاني ربيع على سعادته بالتعامل معها للمرة الثانية بعد نجاح أغنية محصلش حاجة، وعلق قائلًا: أجمل كواليس مع فنانه قديرة لديها روح جميلة و اصرار على النجاح و تبذل طاقة كبيرة لكي ترضي الجمهور.

وأوضح هاني ربيع أنه يتعاون أيضًا مع النجمة اللبنانية ميريام فارس في أغنية قضيها إمبساط من كلمات مصطفى حسن وألحان أحمد مصطفى، وتم الانتهاء من توزيعها وفي انتظار أن تضع ميريام صوتها عليها وهي أغنية  مقسوم بتحث الناس على البهجة طوال أيام الأسبوع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سميرة سعيد الديفيليه

أخبار تهمك

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

الآن

هدف ميسي ضد أتلتيكو مدريد| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر| يلا كورة barcelona رابط ماتش برشلونه plus ksa

منذ حوالي 4 ساعات

تأمر أمين يفجر مفاجأة حول سعر الدولار منتصف 2020 (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من صلاح تجاه ماني بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا (صور)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بعد الخسارة أمام أتلتيكو.. فالفيردي يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل- تصريح مثير من فالفيردي عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

تقارير.. تحديد موعد إقالة فالفيردي

منذ ساعة

live مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم الجمعة 10 / يناير/ 2020 في دوري ابطال افريقيا live

الآن

أخبار الأهلي اليوم الخميس: 1.5 مليون يورو تحسم الصفقة الكبري.. حسم صفقة جديدة.. الأهلي يوافق على رحيل ثنائي الفريق

منذ أقل من ساعتين

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

أونلاين Zamalek Super: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الزمالك bein LIVE المفتوحة

الآن

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: نجم البرسا يُلمح بالانتقال إلى الريال وفقدان نجم الفريق في نهائي السوبر والعودة للصفقة القديمة

منذ ساعة و نصف

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

سميرة سعيد: "سوبر مان" مجنونة.. وجمهوري وحشني

الصدفة كلمة السر وراء طرح سميرة سعيد كليب "أزاي أحب" (فيديو)

من منزلها الديفا سميرة سعيد تهدي جمهورها كليب اللي بينا بمناسبة رأس السنة

سميرة سعيد تستعد لإطلالة جديدة بالألوان (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:12 م

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

09:00 م

بعد الخسارة أمام أتلتيكو.. فالفيردي يحسم مستقبله مع برشلونة

11:43 م

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

08:33 م

تقارير.. تحديد موعد إقالة فالفيردي

11:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status