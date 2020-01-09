"مزيكا مختلفة وجديدة".. الفجر الفني يكشف عن تفاصيل ألبوم الديڤا سميرة سعيد الجديد

تستعد الديڤا النجمة المغربية سميرة سعيد لطرح ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة وتتعاون من خلاله مع كبار الملحنين والشعراء والموزعين وعلى رأسهم الموزع هاني ربيع.



وكشف الموزع هاني ربيع في تصريح خاص للفجر الفني عن تعاونه مع الديڤا سميرة سعيد في ألبومها الجديد من خلال أغنيتين، واحدة منهم بعنوان إنسان آلي.



وأضاف ربيع أن الأغنيتين باللون الدرامي ولكن لهما ستايل مختلف في المزيكا وجديد بعكس الشائع في مصر، وعلق قائلًا: أستيل المزيكا فيهم مختلف عن الشائع فى مصر و دى عاده الديفا سميره سعيد ديما تحب تعمل الجديد اللى لسه محدش عمله.



وتابع أن الديڤا قد انتهت من تسجيل أغنية آنسان آلي وهي من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيعه ولم يتبقى سوى مرحلة الميكس.



وعن كواليس التعاون مع سميرة سعيد، أكد هاني ربيع على سعادته بالتعامل معها للمرة الثانية بعد نجاح أغنية محصلش حاجة، وعلق قائلًا: أجمل كواليس مع فنانه قديرة لديها روح جميلة و اصرار على النجاح و تبذل طاقة كبيرة لكي ترضي الجمهور.



وأوضح هاني ربيع أنه يتعاون أيضًا مع النجمة اللبنانية ميريام فارس في أغنية قضيها إمبساط من كلمات مصطفى حسن وألحان أحمد مصطفى، وتم الانتهاء من توزيعها وفي انتظار أن تضع ميريام صوتها عليها وهي أغنية مقسوم بتحث الناس على البهجة طوال أيام الأسبوع.