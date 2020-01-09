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"جونسون": الطائرة الأوكرانية المنكوبة أسقطت بصاروخ إيراني

الخميس 09/يناير/2020 - 11:24 م
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بوريس جونسون
بوريس جونسون
وكالات
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه من المرجح أن تكون الطائرة الأوكرانية المنكوبة أسقطت بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ. 

وقال جونسون، مساء اليوم الخميس، خلال تصريحاته، إن هناك أدلة على أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران أُسقطت بصاروخ أرض جو ربما أُطلق دون قصد.

وفي ترديد إلى ما خلصت إليه الولايات المتحدة وكندا، دعا جونسون إلى تحقيق شامل وشفاف في الحادث الذي قتل فيه 176 شخصا بينهم 4 بريطانيين.

وأضاف جونسون في بيان: "هناك الآن معلومات تفيد بأن الطائرة أسقطت بصاروخ إيراني، وقد يكون هذا غير مقصود، وتواصل بريطانيا دعوة جميع الأطراف بشكل عاجل إلى خفض التوتر في المنطقة".

ويعد جونسون ثاني زعيم دولة يتحدث رسميا عن فرضية تحطم الطائرة الأوكرانية بسبب تعرضها لإطلاق نار من منظومة دفاع جوي إيرانية نتيجة خطأ، حيث سبق أن ذكر رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن ثمة معلومات استخباراتية تفيد بإسقاط الرحلة بصاروخ إيراني.

وقال رئيس الوزراء: هناك محادثات مستمرة مع دبلوماسيين ومسؤولين استخباراتيين وعسكريين من دول عدة في إطار التحقيق بملابسات تحطم الطائرة الأوكرانية بإيران. 

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الكلمات المفتاحية

صاروخ إيراني بوريس جونسون الطائرة الأوكرانية المنكوبة

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