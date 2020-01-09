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سيميوني يكشف عن الخطة التي قادته للفوز على برشلونة

الخميس 09/يناير/2020 - 11:32 م
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لاعب_اتلتيكو_مدريد
لاعب_اتلتيكو_مدريد
علي نبوي
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عبر الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتليكو مدريد عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني المقام بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"برشلونة فريق كبير على المستوى الأوروبي، مثله مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، ولا بد أن يكون لأتلتيكو مدريد منافس لهم".

وتابع :"المباراة كانت صعبة ولكن في الشوط الثاني لاعبو أتلتيكو مدريد أظهروا ما بهم من رغبة وباحثين على الانتصار وتحقيق الفوز".

وزاد :"ركزنا على إيجاد الثغرات في الخصم وتبادل الأدوار بين كوريا ولورينتي وهذا ساعد على الفوز".

وواصل :"وجودنا في النهائي سيجعلنا ننافس على اللقب على الرغم من أننا سنواجه فريقًأ قويًا".

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