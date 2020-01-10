آخرها وفاة والد الفنان إيهاب توفيق.. أحداث صادمة وأخرى سارة للفنانين مع بداية 2020





واليك أشهر الأحداث التي حملتها بداية٢٠٢٠..



وفاة نجوى القاسم

شهدت بدايات ٢٠٢٠ وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى القاسم مذيعة قناة الحدث،وذلك يوم ٢يناير ٢٠٢٠ في منزلها في دبي إثر إصابتها بأزمة قلبية، ومما يثير الحزن بشدة أن " نجوى" كانت كتبت تغريد على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" في رأس السنة تتمنى ان تكون ٢٠٢٠ سنة سعيدة وأن تنحل أزمة موطنها لبنان.



حادث منزل نانسي عجرم

وفي ٥ يناير٢٠٢٠ انتشر خبر اقتحام فيلا الفنان نانسى عجرم بغرض السرقة وكان المتهم سوري الجنسية، ولقى المتهم حتفه على يد زوج نانسي عجرم الطبيب فادي الهاشم.



أثار الحادث وقتها تعاطف الجمهور مع "عجرم" لكن سرعان ما ظهر كلام أخرى منه أن المتهم كان يعمل في الفيلا وأن هناك مشكلة بسبب مستحقات مادية له لم يأخدها، وأن المسدس الذي كان يحمله كان مسدس غير حقيقي ولا تزال التحقيقات مفتوحة في القضية.



إعلان طلاق أصالة رسمي

انتشرت مؤخرًا أقاويل كثيرة عن انفصال الفنانة أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان لكن كانت تلك الأقاويل لاتخرج عن نطاق الشائعات، لان احد لم يؤكدها حتى صباح يوم ٦يناير، حيث أعلنت أصالة عن انفصالهما رسميًا.



وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" منشور تقول فيه"بمنتهى الأسف والحزن، أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".



الجدير بالذكر أن أصالة وطارق العريان تزوجا في 2006 وأنجبت كليهما آدم وعلي.



وفاة زوجة ابن نادية لطفي

أعلن الحساب الرسمي للنجمة نادية لطفي على موقع فيس بوك يوم ٦ يناير ٢٠٢٠ عن وفاة زوجة ابنها، وكان المنشور الذي اعلن فيه الخبر كالتالي"انتقلت إلي رحمه الله تعالي السيدة دينا أباظة حرم أحمد البشاري نجل الفنانة القديرة السيدة نادية لطفي".



حدثت الوفاة بعد حوالي ٤٨ ساعة من احتفال الفنانة نادية لطفي بعيد ميلادها ال٨٣، والجدير بالذكر أن الفنانة نادية لطفي تعرضت في وقت سابق لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى مستشفى ولكنها تعافت.



زواج غادة رجب

شهد عام ٢٠٢٠ حدث سعيد، وهو احتفال الفنانة غادة رجب بزفافها على الشاعر عبد الله حسن فى حفل حضره نجوم الفن وعدد من الإعلاميين ، حيث تم عقد القران والزفاف يوم ٦يناير ٢٠٢٠ وسط حضور أسرتها وعدد كبير من أقاربها، كما حضر عدد من الفنانين داخل الوسط الفنى منهم ميرفت أمين، ورجاء الجداوى، ودلال عبد العزيز.



وفي وقت سابق، شهد برنامج "ما فيش مشكلة خالص" الذي قدمه الفنان محمد صبحي تعاون الفنانة غادة رجب مع زوجها الشاعر عبدالله حسن.



كتب كتاب محمود العسيلي

احتفل الفنان محمود العسيلي في ٧ يناير ٢٠٢٠ بعقد قرأنه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، وتم عقد القران في محافظة الإسكندرية، ومن المقرر عمل حفل زفاف كبير في أحد الفنادق الكبرى بحضور نخبة من ألمع النجوم، ويذكر أن أخر أعمال "العسيلي" كليب "انت وانا".



وفاة والد إيهاب توفيق

استيقظ الجميع صباح أمس الجمعة ٩ يناير، على خبر وفاة والد المطرب ايهاب توفيق بسبب حريق شب في منزله بسبب احتراق الدفاية، مما أدى إلى وفاة الراحل بسبب الاختناق، وأثار الحادث حزن كبير في الوسط الفني وتسارع زملاء ايهاب توفيق في تقديم التعازي له، وكذلك جمهور المحب له.







لم تمر أيام قليلة على بداية عام ٢٠٢٠، إلا أنه بدأ بأحداث صادمة لعدد من الفنانين، وبرغم ذلك يأمل الكثيرون أن يكون عامًا مبهجًا ومليئا بالأحداث السعيدة التي يتجاوز بها الفنانون أحزانهم والمواقف الصادمة التي تعرضوا لها.