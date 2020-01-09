تقارير.. تحديد موعد إقالة فالفيردي

استطاع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني والمقامة في المملكة العربية السعودية.

وقدم برشلونة أداء سئ في بعض دقائق المباراة ليتحول فوزه بهدفين مقابل هدف إلى فوز أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليودع البارسا بطولة كأس السوبر الإسباني بشكل رسمي.

وكشفت إذاعة "راك 1" الإسبانية أن إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة في خطر وإقالته أقرب من اي وقت مضى بعد المُستوى الذي ظهر به الفريق الفترة الأخيرة.

وأشارت الإذاعة إلى أنه سيكون هناك اجتماع عاجل خلال الساعات القليلة القادمة في برشلونة لحسم مصير فالفيردي ولكن الأغلبية حتى الآن تؤيد إقالته من تدريب الفريق.

كما قالت شبكة "سكاي سبورت"، أن إقالة فالفيردي ربما تتم يوم الإثنين المقبل بعد اجتماع إدارة برشلونة.

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي غرناطة يوم الأحد 19 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.



