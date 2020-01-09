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الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بشبرا الخيمة

الخميس 09/يناير/2020 - 11:24 م
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الحريق
الحريق
محمد نبيل
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شب حريق بمصنع كارتون بشارع نادى البلاستيك بترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة وتم الدفع ب6 سيارات إطفاء وجارى السيطرة على الحريق واخماده دون امتداده للأماكن المجاورة له وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمصنع كارتون بشارع نادى البلاستيك بترعة الاسماعلية بشبرا الخيمة.

وعلي الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع ب6 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وجارى السيطرة على الحريق واخماده دون امتداده للأماكن المجاورة له وتولت النيابة التحقيق.
الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بشبرا الخيمة
الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بشبرا الخيمة
الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بشبرا الخيمة
الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بشبرا الخيمة
الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بشبرا الخيمة
الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بشبرا الخيمة
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الكلمات المفتاحية

مصنع شبرا الخيمة حريق

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