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عاجل- تصريح مثير من فالفيردي عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد
الخميس 09/يناير/2020 - 11:23 م
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علي نبوي
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أعرب الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة حزنه الشديد عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل ثلاثة والخروج من كأس السوبر الإسباني.
وأضاف عقب نهاية اللقاء :"سيطرنا على مجريات كثيرة من اللقاء، لكن لم يحالفنا التوفيق أمام أتلتيكو مدريد، وفي النهاية للأسف خسرنا المباراة".
وتابع :"في بداية الشوط الثنائي تفاجئنا من هدف مبكر وحاولنا العودة وسيطرنا على أغلب مجريات الشوط الثاني وعدنا بالأهداف".
وأشار :"سجلنا هدفين ألغاها الـVAR واستحق أتلتيكو مدريد الفوز".
وواصل :"لن تؤثر هذه الهزيمة على مشوارنا في الليجا، نسعى لتقديم أفضل ما لدينا".
وزاد :"نسير بشكل جيد في الدوري المحلي، وأتمنى للجميع في السعودية أن يستمتعوا بالمباراة النهائية بين ريال مدريد وأتلتليكو مدريد".
وأضاف عقب نهاية اللقاء :"سيطرنا على مجريات كثيرة من اللقاء، لكن لم يحالفنا التوفيق أمام أتلتيكو مدريد، وفي النهاية للأسف خسرنا المباراة".
وتابع :"في بداية الشوط الثنائي تفاجئنا من هدف مبكر وحاولنا العودة وسيطرنا على أغلب مجريات الشوط الثاني وعدنا بالأهداف".
وأشار :"سجلنا هدفين ألغاها الـVAR واستحق أتلتيكو مدريد الفوز".
وواصل :"لن تؤثر هذه الهزيمة على مشوارنا في الليجا، نسعى لتقديم أفضل ما لدينا".
وزاد :"نسير بشكل جيد في الدوري المحلي، وأتمنى للجميع في السعودية أن يستمتعوا بالمباراة النهائية بين ريال مدريد وأتلتليكو مدريد".
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