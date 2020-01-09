أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 9 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى خسارة البارسا من فريق أتليتكو مدريد في دور النصف نهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 9 - 1 - 2020 :-





- برشلونة يودع كأس السوبر:-

تغلب فريق أتلتيكو مدريد على نظيره برشلونة بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2020 على ملعب "الجوهرة المشعة" بالسعودية ، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني.





- إنييستا يقدم نفسه لقيادة برشلونة





تحدث الإسباني أندرياس إنيستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيسيل كوبي، عن حظوظه في تولي تدريب الفريق الأول بنادي برشلونة الإسباني، عقب إعتزاله كرة القدم، وأجرى إنيستا مقابلة صحيفة مع سبورت الإسبانية"، وأكد خلالها أنه يسعى بكل تأكيد أن يكون في مجال التدريب عقب نهاية مشواره الكروي.





- بدون قصد.. إنتر ميلان يثير الذعر في برشلونة بسبب صفقته الشتوية الأولى





قال ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي في تصريحات صحفية اليوم:" لتحسين الفريق علينا اغلاق صفقات مثل اللاعب الدولي التشيلي ارتورو فيدال من صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية هو لاعب قوي ومهم للغاية لتعزيز خط وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي هذا الموسم".





- برشلونة يقدم عرضا رسميا لخطف موهبة برازيلية جديدة





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يريد التعاقد مع البرازيلي ماتيوس فرنانديز لاعب وسط نادي بالميراس البرازيلي في هذا الشتاء، وأشارت التقارير إلى أن إدارة برشلونة ترى أن فرنانديز صاحب الـ21 عام من اللاعبين الموهبين والذين سيستفيد النادي منهم في خط الوسط.





- مدافع برشلونة يدرس الرحيل نهاية الموسم





كشفت شبكة :"RMC" الفرنسية بأن أومتيتي يفكر جيدًا في الرحيل عن النادي الكتالوني في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي للبلوجرانا وتفضيل المدرب أرنستو فالفيردي الاعتماد على الثنائي لينجليت وجيرارد بيكيه، وأضافت الشبكة بأن أومتيتي يفضل الرحيل إلى الدوري الإنجليزي "البريميرليج" في ظل اهتمام أكثر من ناد بالحصول على خدماته وفي مقدمتهم أرسنال.





- نجم برشلوني يطلب اللعب في ريال مدريد





أكد ألينا خلال تصريحات صحفية له اليوم، أنه لا يمكنه قول هذا سيحدث أم لا، في النهاية هي حياة مرة القدم متغيرة، لذلك علينا أن ننتظر المستقبل"، وأضاف: "علمتني الكرة أن لا أُجزم بفعل شئ أو أؤكد أنه سيتم أو لا، من الوارد ارتداء قميص ريال مدريد في عصر الاحترافية، ومن الممكن أيضًا أن لا ألعب هناك، فكل الاحتمالات واردة".





- حرب جديدة.. ريال مدريد يصارع برشلونة على صفقته الكبرى





ذكرت شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية أن هناك رغبة من طرف ريال مدريد لضم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز، بعدما شهد مستواه تطورًا كبيرًا تحت قيادة المدرب، أنطونيو كونتي، ويعد لاوتارو هدفًا للعديد من الأندية بعيدًا عن ريال مدريد، وأهمها برشلونة، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.





- برشلونة يناقش وضع فالفيردي

قالت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة برشلونة الإسباني مستاءه من أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، بعد خسارته في بطولة السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد، وأن الإدارة ستناقش مصيره قريبًا.



