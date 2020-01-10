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سمير فرج يكشف مفاجأة حول سبب قتل قاسم سليماني (فيديو)

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:31 ص
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سمير فرج
سمير فرج
كساب احمد
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قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن الجنرال قاسم سليماني الذي قتله الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا، كان الرجل الثاني في طهران، وبغض النظر عن منصبه فإن الشعب الإيراني كان يرى "سليماني رامبو إيران".

وتابع "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن "سليماني" كان يسيطر على أربع دول في المنطقة، حيث كان يسيطر على لبنان من خلال حزب الله، واليمن من خلال الحوثيين، والحشد الشعبي في العراق، وسوريا بدعم مباشر، لافتَا إلى أن "سليماني" كان مهندسًا في السياسة والأعمال الإرهابية في المنطقة، ولذلك كان مقتله ضربة مؤلمة لإيران.

ولفت الخبير العسكري، إلى أن الولايات المتحدة قتلت "سليماني" لأنه كان يخطط للاستيلاء على السفارة الأمريكية في بغداد، وحجز رهائن أمريكان في السفارة، لإسقاط الرئيس الأمريكي سياسيًا، كما حدث مع الرئيس جيمي كارتر على خليفة احتجار رهائن في السفارة الأمريكية بطهران.
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الكلمات المفتاحية

قاسم سليماني سمير فرج اخبار

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