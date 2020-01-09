لورينتي: نستحق الفوز على برشلونة ومواجهة ريال مدريد صعبة



أبدى ماركوس لورينتي لاعب فريق أتلتيكو مدريد سعادته عقب الفوز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين والتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني المقام في السعودية.



وأضاف عقب نهاية المباراة :"المباراة كانت مليئة بالندية ونجحنا في تحمل ضغط برشلونة واستحقينا الفوز في اللقاء".



وتابع :"لعبنا أمام فريق كبير، ومباراة ريال مدريد ستكون صعبة، ولكننا سنخوض اللقاء القادم أمام ريال مدريد مثل مباراة اليوم بهدف الفوز".



وأتم :"استمتعت بالمباراة مثل الجماهير، وأتمنى أن يكون النهائي ممتع للجميع يوم الأحد المقبل".



وسيضرب أتلتيكو مدريد موعدًا مع جاره ريال مدريد مساء الأحد المقبل في نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث عبر الأول برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما اجتاز الريال عقبة فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.