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سفير المملكة لدى اليمن يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من "اتفاق الرياض"

الخميس 09/يناير/2020 - 11:12 م
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سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن
سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن
الفجر السعودي
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أوضح سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن السفير محمد آل جابر، مساء اليوم الخميس، أن فريقي الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ناقشا تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض، واتفقا على مصفوفة سيبدأ تنفيذها من يوم غدٍ الجمعة تشمل الخطوات العسكرية والأمنية، وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن والوقت المحدد لتنفيذها؛ بموجب "اتفاق الرياض" تحت إشراف قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكَّد سفير المملكة لدى اليمن، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن المرحلة الثانية في اتفاق الرياض تتضمَّن عودة جميع القوات، التي تحركت من معسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة؛ منذ بداية شهر أغسطس 2019 إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، على أن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال 15 يومًا في كل محافظة من تاريخ التوقيع.

هذا وتتضمَّن المرحلة الثانية في اتفاق الرياض، تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن؛ تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، حسب ما ذكر السفير محمد آل جابر.

وأوضح سفير المملكة لدى اليمن، أنه وفقًا للمرحلة الثانية من اتفاق الرياض، فإن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يعيّن بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظًا ومديرًا لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التوقيع على الاتفاق.

وتأتي هذه المرحلة؛ كجزء أساسي لاستكمال الخطوات السابقة، التي وردت ضمن اتفاق الرياض؛ بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، حسب السفير محمد آل جابر، الذي أشاد بجهود الرئيس اليمني وفريقي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي للاستجابة الفعَّالة لتنفيذ الاتفاق.

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