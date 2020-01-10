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فريدة الشوباشي: "ترامب عايز يعمل فرقعة على قفا العرب"

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:44 ص
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فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
هدى عبدالرازق
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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد أن يحدث "فرقعة على قفانا" حتى ينتخبه الأمريكان، معتبرة أن كل ما فعلته أمريكا في الدول العربية هو نوع من التدمير.

وأشارت "فريدة"، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن استهداف ترامب لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني هدفه أن يظهر وكأنه رجل الخير، لافتة إلى أن هنااك استباحة للوطن العربي، متسائلة لماذا تنفذ أمريكا استهدافها لإيران على أرض عراقية، ولماذا ترد إيران على أمريكا على الأرض العراقية، منوهة بأن تسريح الجيش أكبر خطيئة ارتكبت في تاريخ العراق.

وأضافت الكاتبة الصحفية، "كفاية العراقيين اللي اتشردوا"، لافتة إلى أن الموقف المصري عدل الميزان في سوريا، وسيقوم بالأمر ذاته في ليبيا.
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الكلمات المفتاحية

ترامب اخبار إيران

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