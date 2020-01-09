الأنبا عمانوئيل يستقبل وفدا فرنسيا في الأقصر

استقبل الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، مساء اليوم الخميس، بمقر المطرانية، وفدا فرنسيا في زيارة لمدينة الأقصر.





ورحب الأنبا عمانوئيل بالوفد معبرًا لهم عن سعادته بتواجدهم بمدينة الأقصر عاصمة السياحة العالمية وأوضح لهم طبيعة الشعب المصري المضياف الذي يعتز ويفخر بتاريخه وحضارته وعن التناغم والتآلف وروح الأخوة الذي يجمع بين أبناء الوطن بكل أطيافه.



