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الأنبا عمانوئيل يستقبل وفدا فرنسيا في الأقصر
الخميس 09/يناير/2020 - 11:12 م
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استقبل الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، مساء اليوم الخميس، بمقر المطرانية، وفدا فرنسيا في زيارة لمدينة الأقصر.
ورحب الأنبا عمانوئيل بالوفد معبرًا لهم عن سعادته بتواجدهم بمدينة الأقصر عاصمة السياحة العالمية وأوضح لهم طبيعة الشعب المصري المضياف الذي يعتز ويفخر بتاريخه وحضارته وعن التناغم والتآلف وروح الأخوة الذي يجمع بين أبناء الوطن بكل أطيافه.
وتطرق الحديث أيضًا للتعارف على الكنيسة الكاثوليكية المصرية ودورها في خدمة المجتمع. في الختام عبر الوفد عن انبهاره بالحضارة المصرية أصل كل الحضارات وأوصاهم أن يكونوا رسلا في بلادهم لما رأوه ولمسوه من حضارة ومن واقع مصر في أمنها وأمانها وصلابة نسيجها الوطني وترحيب شعبها للضيوف الحالين بها.
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