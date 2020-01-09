الولايات المتحدة تعتقد أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية





رويترز"

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، اليوم الخميس، إن الحكومة الأمريكية تعتقد أن إيران أسقطت بطريق الخطأ طائرة أوكرانيا التي تحطمت في إيران، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 176، حسبما نقلت وكالة "ونقلًا عن مراجعة شاملة لبيانات الأقمار الصناعية، أوضح أحد المسؤولين، أن الحكومة الأمريكية قد وصلت إلى درجة عالية من اليقين أن الصواريخ الإيرانية المضادة للطائرات أسقطت الطائرة.وقال أحد المسؤولين، إن البيانات أظهرت أن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية بوينج 737-800، المتجهة إلى كييف كانت محمولة جوا لمدة دقيقتين بعد مغادرتها طهران، عندما تم اكتشاف التوقيعات الحرارية لصاروخين أرض جو.وأضاف: إن ذلك سرعان ما تبعه انفجار في محيط الطائرة، ثم أظهرت بيانات توقيع الحرارة الطائرة على النار لأنها سقطت.ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن رئيس الطيران المدني الإيراني قوله: إنه "من المستحيل أن يضرب صاروخ الطائرة الأوكرانية".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الخميس، إن الحادث المميت يمكن أن يكون خطأ وأنه لا يعتقد أنه كان مشكلة ميكانيكية.وقال المسؤولون الثلاثة، إن واشنطن تعتقد أن إسقاط الطائرة كان حادثًا، وحدث ذلك بعد فترة وجيزة من إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، وكان الإيرانيون في حالة تأهب قصوى للرد العسكري الأمريكي.ونقل تقرير إيراني، اليوم الخميس، عن شهود على الأرض وعلى متن طائرة عابرة تحلق على ارتفاع عالٍ قائلة إن الطائرة كانت تحترق أثناء وجودها في الهواء.ورفضت بوينغ وإدارة الطيران الفيدرالية التعليق، وكذلك فعلت البنتاغون، ولم يكن لدى المسؤولين الأوكرانيين تعليق فوري.كما لا تزال بوينج تعاني من حادثتين قاتلتين من طراز 737 MAX في خمسة أشهر أدت إلى هبوط الطائرة في مارس 2019، تم بناء الطائرة 737-800 في عام 2016 وهي الجيل السابق من 737 قبل ماكس