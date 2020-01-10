مؤسسة أهل مصر تكشف كارثة تحدث بسبب "الدفايات" (فيديو)

قالت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، إن المؤسسة لا تهتم فقط بعلاج حالات الحروق، ولكنها تهتم بالعلاج والوقاية بأسباب الحروق، مشيرةً إلى أن 6 من كل 10 حالات حروق تكون بسبب الدفاية.



وتابعت "السويدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أن هناك مشكلة في الأرياف تتمثل في التدفئة بالموقد، وهذا قد يؤدي إلى وفاة بسبب الاختناق، مشددًا على ضرورة ترك منفذ تهوية في الغرفة، لتغيير الجو داخل الغرفة.



ولفتت رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، إلى أن مشتركات الكهرباء في مصر كارثة، وتسبب الكثير من الحرائق التي تؤدي إلى ضحايا بصورة كبيرة.

