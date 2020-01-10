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"الآثار" تعلن عن وصول تماثيل الكباش إلى ميدان التحرير

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:00 ص
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ميدان التحرير
ميدان التحرير
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تماثيل الكباش الأربعة وصلوا إلى المكان المجاور لميدان التحرير؛ لتهيئتهم لوضعهم بميدان التحرير.

وأشار "وزيري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، إلى أنه سيتم وضع مسلة وتماثيل الكباش في ميدان التحرير، لافتًا إلى أن ميدان التحرير هو الأشهر على الإطلاق في مصر والعالم العربي.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم تزيين ميدان التحرير بالتماثيل والمسلة المصرية مثل باقي ميادين العالم التي يتم تزيينها بالمسلات، وأنه يتم تجهيز احتفال يليق بتركيب الكباش الأربعة بميدان التحرير، وأن العالم كله سيتابع النقلة العظيمة التي ستتم في مصر.

ولفت إلى أنه سيتم افتتتاح جامع الفتح الملكي بعابدين غدًا، بعد انتهاء ترميمه، في فترة استمرت لمدة عامين.
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الكلمات المفتاحية

جامع الفتح الملكي الكباش الأربعة

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