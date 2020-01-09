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أسعار النفط تتراجع لليوم الثالث على التوالي
الخميس 09/يناير/2020 - 10:41 م
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وكالات
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حالة من التذبذب تمر بها أسعار النفط خلال تعاملات الأسبوع الجاري في ظل التطورات السياسية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وأنهت أسعار النفط تعاملات اليوم الخميس، على تراجع ليسجل سعر العقود الأجلة لخام "نايمكس" الأمريكي 59.56 دولار للبرميل ليفقد نحو 0.1 % مقارنة بتعاملات أمس.
واستقر سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم شهر مارس ليسجل 65.42 دولار للبرميل.
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