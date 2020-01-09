موازنة البرلمان: موافقون على تحويل الدعم من عيني إلى نقدي.. بشرط

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنهم طالبوا وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعريف مستحق الدعم، واستكمال قواعد البيانات.



وأشار "عمر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه ليس لديهم مانع من تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي بشرط التأكد من أن قواعد البيانات سليمة 100%.



وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون تطبيق تحويل الدعم من عيني إلى نقدي تدريجيا بدءا من السلع وصولا إلى الخبز، وذلك حتى لا يظلم أحد.

