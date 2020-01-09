جهاز حماية المستهلك: "السيسي" شدد على ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز سيقوم بإجراءات عديدة خلال هذه المرحلة من ضمنها إلزام التجار بإعلان الأسعار بشكل واضح على كافة السلع ، وإلزام التاجر بإعطاء المستهلك فاتورة وليس بيانًا للأسعار.



وتابع "عبد المعطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، لافتَا إلى أن المواطن هو محور إهتمام الدولة خلال المرحلة الحالية.



وأشار إلى أن الرقابة المجتمعية ودور المواطن، يساهم في ضبط الأسواق وخفض الأسعار، لافتَا إلى أن الجهاز هو وكيل المستهلكين طبقًا للقانون في حل مشاكل المواطنين، وضبط أي أثار سلبية ضارة بالمستهلك.

