مجلس التعاون الخليجي يبحث مع فرنسا آخر تطورات في اليمن





عقد الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً مع السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستوت.





ودار خلال الاجتماع، بحث آخر التطورات التي تشهدها اليمن، واستعراض جهود مجلس التعاون لدعم الحل السياسي باليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216.





كما بحث التعاون المشترك بين مجلس التعاون الخليجي وفرنسا، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، التي انطلقت خلال القمة بين مجلس التعاون وفرنسا في مايو 2015م، في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض).





ونُوقشت خلال الاجتماع آخر تطورات الأوضاع في المنطقة ونتائج القمة الـ40 لمجلس التعاون، التي عقدت في مدينة الرياض يوم 10 ديسمبر 2019م.





مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي، وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.





وتأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981م بالإجتماع المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه، و يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليًّا عبد اللطيف بن راشد الزياني، ويتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسيًّا له.



