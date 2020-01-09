نجم مانشستر يونايتد يرفض المشاركة مع الفريق تمهيدا للرحيل

اتخذ واحد من نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرارا ناريا خلال الفترة القادمة ليصدم به جماهير الشياطين الحمر.





أشلي يونج يقرر عدم المشاركة مع مانشتسر يونايتد

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن الإنجليزي أشلي يونج جناح نادي مانشستر يونايتد قرر أنه لا يريد أن يكون اسمه في تشكيلة الفريق الفترة القادمة ولا حتى أن يتواجد على مقاعد البدلاء.





وأشارت الشبكة إلى أن أشلي يونج اتخذ هذا القرار بسبب انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي وعدم دخول النادي في مفاوضات لتجديد عقده وبالتالي قرر اللاعب عدم الاستمرار مع النادي.





إنتر ميلان يقترب من خطف أشلي يونج

كما ذكرت الصحيفة أن نادي إنتر ميلان يقترب حاليا بشدة من التعاقد مع أشلي يونج ولكن سينضم اللاعب إلى النادي في الانتقالات الصيفية القادمة بشكل مجاني عقب انتهاء عقده.





وأكدت الصحيفة أن اقتراب تعاقد إنتر ميلان مع أشلي يونج جاء بناءا على طلب من أنتطونيو كونتي مدرب الفريق الذي كان يريد ضم اللاعب منذ أن كان يعمل مدربا لنادي تشيلسي.





مشاركات أشلي يونج مع مانشستر يونايتد هذا الموسم

وقد شارك أشلي يونج في 20 مباراة حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف حتى الآن.



