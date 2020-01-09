Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم مانشستر يونايتد يرفض المشاركة مع الفريق تمهيدا للرحيل

الخميس 09/يناير/2020 - 10:23 م
Advertisements
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حسام مجدي
Advertisements
اتخذ واحد من نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرارا ناريا خلال الفترة القادمة ليصدم به جماهير الشياطين الحمر.

أشلي يونج يقرر عدم المشاركة مع مانشتسر يونايتد
وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن الإنجليزي أشلي يونج جناح نادي مانشستر يونايتد قرر أنه لا يريد أن يكون اسمه في تشكيلة الفريق الفترة القادمة ولا حتى أن يتواجد على مقاعد البدلاء.

وأشارت الشبكة إلى أن أشلي يونج اتخذ هذا القرار بسبب انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي وعدم دخول النادي في مفاوضات لتجديد عقده وبالتالي قرر اللاعب عدم الاستمرار مع النادي.

إنتر ميلان يقترب من خطف أشلي يونج
كما ذكرت الصحيفة أن نادي إنتر ميلان يقترب حاليا بشدة من التعاقد مع أشلي يونج ولكن سينضم اللاعب إلى النادي في الانتقالات الصيفية القادمة بشكل مجاني عقب انتهاء عقده.

وأكدت الصحيفة أن اقتراب تعاقد إنتر ميلان مع أشلي يونج جاء بناءا على طلب من أنتطونيو كونتي مدرب الفريق الذي كان يريد ضم اللاعب منذ أن كان يعمل مدربا لنادي تشيلسي.

مشاركات أشلي يونج مع مانشستر يونايتد هذا الموسم
وقد شارك أشلي يونج في 20 مباراة حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف حتى الآن.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من فرج عامر على استقالة حسام حسن

منذ أقل من ساعتين

“يلا شوت حصري” مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو بث مباشر رابط ماتش Barca Today يلا شوت PLUS رابط ماتش برشلونة YOUTUBE

منذ ساعتين و 28 دقيقة

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

منذ أقل من ساعتين

يلا barca ضبط تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sport 1 الناقلة لمباريات كأس السوبر الإسباني 2020 ومتابعة مباراة برشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

برشلونة (3) - (1) أتلتيكو مدريد| مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مباشرة الآن يلا شوت

منذ نصف ساعة

خاص.. حسام حسن يستقيل من تدريب سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ 35 دقيقة

خاص| الأهلي يكلف أمير توفيق بالتعاقد مع تشونجا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

yalla-shoot مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر "يلا شوت" اليوم 09/01/2020 كأس السوبر الإسباني 7sry

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الخميس 9 / ديسمبر / 2020 في السوبر الاسباني

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

هدف ميسي ضد أتلتيكو مدريد| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر| يلا كورة barcelona رابط ماتش برشلونه plus ksa

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر| بث مباشر برشلونة وأتلتيكو مدريد beIN SPORTS| يلا شوت كورة لايف

منذ حوالي 5 ساعات

أونلاين Barca Super: مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش برشلونة KSA LIVE المفتوحة

منذ ساعتين و 13 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:00 م

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

yalla-shoot مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر "يلا شوت" اليوم 09/01/2020 كأس السوبر الإسباني 7sry

08:33 م

أونلاين Barca Super: مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش برشلونة KSA LIVE المفتوحة

08:42 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الخميس 9 / ديسمبر / 2020 في السوبر الاسباني

09:20 م

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status