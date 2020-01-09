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الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة بداية من السبت (فيديو)

الخميس 09/يناير/2020 - 10:23 م
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الأرصاد
الأرصاد
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا واضحا وملحوظا في درجات الحرارة منذ الأسبوع الماضي، بمعدل من 4 لـ5 درجات.

وأشارت "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، إلى أن الطقس يكون بارد أثناء النهار، وشديد البرودة أثناء الليل، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأضافت أن نشاط الرياح مستمر حتى غدًا الجمعة، ويكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق، موضحة أن حالة عدم الاستقرار والأمطار مستمرة حتى غدًا الجمعة، وبداية من يوم السبت سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، حتى تصل إلى معدلاتها الطبيعية.
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