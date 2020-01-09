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مفاوضات سد النهضة.. "الري" تكشف آخر التطورات

الخميس 09/يناير/2020 - 10:21 م
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وزير الري
وزير الري
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات على المستوى الفني بين مصر وأثيوبيا والسودان لبحث ملف سد النهضة.

وأشار "السباعي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه تم عقد 3 اجتماعات بين وزراء الري للدول الثلاث سعيًا وراء تقريب وجهات النظر، موضحًا أنه لم يتم تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث بالشكل المنشود.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن هناك اجتماعا سيعقد في 13 يناير بواشنطن سيدور حول ملء الخزان، وقواعد التشغيل، منوها بأن مطالب مصر ليست فريدة حيث أنها تريد أن يكون ملىء سد النهضة طبقا لكمية الأمطار التي ستسقط في النيل الأزرق.
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وزير الري مفاوضات سد النهضة سد النهضة توك شو

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