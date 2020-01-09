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الأمن يمنع كارثة بعد حريق محل مجاور لمحول كهرباء بالعمرانية

الخميس 09/يناير/2020 - 10:17 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أنقذت قوات الحماية المدنية بالجيزة، سكان منطقة العمرانية من كارثة محققة، بعد نشوب حريق بمحل ملاصق لغرفة محول كهرباء وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من محل تجاري بشارع جمال الدين الأفغاني بمنطقة العمرانية.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وبالفحص والمعاينة تبين أن المحل غير مرخص ولا تتوافر فيه اشتراطات السلامة والأمن الصناعي، فضلا عن أنه ملاصق لغرفة محول كهرباء.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

محول كهرباء كارثة حريق الحماية المدنية

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