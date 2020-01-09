"الإتصالات" تكشف العدد الحقيقي لمستخدمي الإنترنت في مصر خلال 2019 (انفوجراف)

ويظهر التقرير تصدر مستخدموا الانترنت من خلال التليفون المحمول المشهد بحوالي 38.67 مليون مستخدم في اكتوبر الماضي بنسبة نمو شهري 1.33% عن سبتمبر الذي بلغ العدد فيه 38.17 مليون مستخدم وبمعدل نمو سنوى بلغ 13.94% عن شهر اكتوبر 2018 والذي وصل العدد فيه إلى 33.94 مليون مستخدم.



