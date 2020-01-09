"الإتصالات" تكشف العدد الحقيقي لمستخدمي الإنترنت في مصر خلال 2019 (انفوجراف)
كشف تقرير حديث عن
أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات خلال نوفمبر الماضي وتم نشره على موقع الوزارة خلال يناير الجاري، عن ارتفاع عدد
المصريين الذين يستخدمون الانترنت بنوعيه الأرضي والمحمول خلال شهر اكتوبر 2019
إلى 49.5 مليون مستخدم وهم يمثلون حوالي 48% من عدد سكان مصر.
ويظهر التقرير تصدر مستخدموا الانترنت من خلال التليفون المحمول المشهد بحوالي 38.67 مليون مستخدم في اكتوبر الماضي بنسبة نمو شهري 1.33% عن سبتمبر الذي بلغ العدد فيه 38.17 مليون مستخدم وبمعدل نمو سنوى بلغ 13.94% عن شهر اكتوبر 2018 والذي وصل العدد فيه إلى 33.94 مليون مستخدم.
وجاء مشتركوا الانترنت فائق السرعة ADSL، في المرتبة الثانية مسجلين 7.17 مليون مشترك بمعدل نمو شهرى بلغ 0.79% عن شهر سبتمبر الذي بلغ عدد المشتركين فيه 7.12 مليون مشترك، بينما بلغ معدل النمو السنوي 13.58% عن شهر اكتوبر 2018 والذي بلغ فيه عدد المشتركين 6.31 مليون مشترك.
وأوضح التقرير أن التوزيع الجغرافي للمشتركين في خدمة الانترنت الأرضي جاءت كالتالي:
· القاهرة الكبرى 38%
· الدلتا 32%
· الصعيد 14%
· الإسكندرية ومطروح 10%
· مدن القناة وسيناء والبحر الاحمر 6%
وجاء مستخدموا USB MODEM في المركز الثالث بـ 3.58 مليون مشترك خلال اكتوبر 2019، بمعدل نمو شهرى 0.67% عن سبتمبر الذي سجلوا فيه 3.56 مليون مشترك، وبنسبة 8.78% معدل نمو سنوى عن اكتوبر 2018 الذي سجلوا فيه 3.29 مليون مشترك.