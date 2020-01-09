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روسيا تعلن وقف إطلاق النار في محافظة إدلب

الخميس 09/يناير/2020 - 10:08 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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صرح رئيس المركز الروسي للمصالحة بين أحزاب المعارضة في سوريا اللواء يوري بورنكوف، بوقف لإطلاق النار في منطقة تصعيد إدلب السورية في الساعة 14:00 بتوقيت موسكو اليوم الخميس، تماشياً مع الاتفاقات مع الجانب التركي، وفقًا لوكالة أنباء "تاس" العالمية.

وقال الجنرال بورنكوف، وفقًا للاتفاقيات مع الجانب التركي، تم فرض وقف إطلاق النار في منطقة التصعيد في إدلب اعتبارًا من الساعة 14:00 [بتوقيت موسكو] في 9 يناير 2010".

ووفقًا لبورنكوف، استمرت انتهاكات وقف إطلاق النار في منطقة التصعيد في إدلب خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم الإبلاغ عن 16 حلقة قصف.

كما أوضح، أن شرطة الجيش الروسي واصلت دورياتها على أربعة طرق في محافظتي الحسكة وحلب، ونفذت طائرات الجيش دورية جوية على طول طريق واحد.

وقام ضباط من مركز المصالحة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بعمل إنساني في مستوطنة المسمية في محافظة درعا؛ حيث تم توزيع 250 مجموعة غذائية بقيمة إجمالية قدرها 1,213 طن على السكان المحليين، قدم مسعفون من وزارة الدفاع الروسية خدمات صحية إلى 236 سورياً في مستوطنتين من محافظتي حلب والحسكة.

وواصل مركز المصالحة الروسي أداء المهام الموكلة إليهم بعد الانتهاء من الحملة العسكرية في سوريا.

كما سافر بانتظام حول المناطق المحررة في البلاد لتقييم الوضع الإنساني، وتركز الجهود الرئيسية للجيش الروسي الآن على مساعدة اللاجئين الذين يعودون إلى ديارهم وإجلاء المدنيين من مناطق التصعيد في البلد الذي مزقته الحرب.

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الكلمات المفتاحية

وقف اطلاق النار سوريا روسيا ادلب

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