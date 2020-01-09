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القناة يتعاقد مع مدافع المنصورة في صفقته الشتوية الأولى

الخميس 09/يناير/2020 - 10:02 م
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مدافع القناة الجديد
مدافع القناة الجديد
شيماء أمين
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تعاقد نادي القناة مع مدافع نادي المنصورة أحمد فوزي في أولى صفقات القناة الشتوية لمدة 6 أشهر علي سبيل الإعارة  بحضور وكيله خليل إبراهيم ورئيس مجلس إدارة نادي القناة الحاج محمود الخواجة والمدير الإداري للقناة محمد صادق .

وكان القناة قد ختم الدور الأول لدوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة في المركز الثالث برصيد 19 نقطة بنفس رصيد الداخلية ولكن فارق الأهداف للداخلية أوضعته بمركز الوصيف.

بينما تم الاستغناء عن عبد الحميد سامي والذي انتقل للرجاء ومحمد سعيد الذي انضم للترسانة وشوقي فتحي اللذي انتقل لجمهورية شبين 

ولعب القناة خلال الدور الاول 11 مباراة فاز فيها في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في مواجهتين.

القناة يتعاقد مع مدافع المنصورة في صفقته الشتوية الأولى
القناة يتعاقد مع مدافع المنصورة في صفقته الشتوية الأولى
القناة يتعاقد مع مدافع المنصورة في صفقته الشتوية الأولى
القناة يتعاقد مع مدافع المنصورة في صفقته الشتوية الأولى
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