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خبير: مصر تواجه حربا ضروسا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي

الخميس 09/يناير/2020 - 10:01 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال مصطفى أبوجمرة، خبير الإعلام الرقمي، إن الأخبار الزائفة والحسابات الوهمية مشكلة عالمية، حيث تواجه مصر حربا ضروسا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرا أنها أشد قوة من حرب الصاروخ والطائرة.

وأشار "أبوجمرة"، خلال حواره ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن هذه الحرب تستهدف تفتيت النفسية المصرية، منوها بأن "الفيسبوك" أغلق عدد كبير من الحسابات الكثيرة من مصر خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح خبير الإعلام الرقمي، أنه تم إغلاق الحسابات بدعوى أنها تحض على الكراهية وتنشر أخبار زائفة، مطالبا الفيسبوك أن يكون أكثر صرامة في مواجهة الحسابات التي تنشر أخبار كاذبة.
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